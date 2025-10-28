Menu
Menu Busca terça, 28 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Auxiliar de cozinha e vendedor são destaques nas 1.430 vagas ofertadas pela Funsat

Os interessados podem comparecer à sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória

28 outubro 2025 - 07h30Luiz Vinicius

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande está com 1.430 vagas de emprego abertas nesta terça-feira, dia 28 de outubro. As oportunidades abrangem 149 funções diferentes, distribuídos entre 177 empresas da Capital.

Entre as oportunidades ofertadas estão auxiliar de cozinha (45), auxiliar de limpeza (117), vendedor de porta em porta (50), operador de telemarketing (100) e operador de caixa (71). É oportunidade que não acaba mais, inclusive para quem não possui experiência.

Nesse aspecto, a Funsat disponibiliza 1.006 vagas em 67 funções diferentes. Há também 82 vagas para PcD (Pessoas com Deficiência) em 10 cargos diferentes.

Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

Açougueiro 20
Ajudante de açougueiro (comércio) 5
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 33
Ajudante de churrasqueiro 2
Ajudante de motorista 2
Ajudante de obras 5
Ajudante de padeiro 1
Ajudante de serralheiro 5
Alimentador de linha de produção 25
Alinhador veicular 1
Almoxarife 2
Analista de gestão de estoque 1
Analista de recursos humanos 1
Analista de suporte 2
Analista de suporte de sistema 1
Assistente bilíngüe 1
Assistente de vendas 5
Atendente barista 10
Atendente de balcão 5
Atendente de cafeteria 1
Atendente de farmácia – balconista 5
Atendente de lanchonete 35
Atendente de lojas 18
Atendente de lojas e mercados 15
Atendente de mesa 1
Atendente de padaria 2
Atendente do setor de frios e laticínios 3
Auxiliar administrativo 5
Auxiliar contábil 1
Auxiliar de armazenamento 10
Auxiliar de confecção 40
Auxiliar de cozinha 45
Auxiliar de escrituração fiscal 1
Auxiliar de estoque 2
Auxiliar de expedição 3
Auxiliar de limpeza 117
Auxiliar de linha de produção 77
Auxiliar de manutenção predial 4
Auxiliar de mecânico de autos 1
Auxiliar de padeiro 1
Auxiliar financeiro 1
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 4
Auxiliar nos serviços de alimentação 19
Babá 1
Banhista de animais domésticos 2
Camareira de hotel 6
Carregador (armazém) 13
Carregador e descarregador de caminhões 4
Chefe de cozinha 1
Churrasqueiro 2
Coletor de lixo 20
Conferente de carga e descarga 4
Conferente de logística 1
Consultor de vendas 16
Costureira de máquina overloque 2
Costureira em geral 34
Cozinheiro do serviço doméstico 1
Desossador 3
Divisor de cortes em matadouro 2
Eletricista de instalações 2
Eletricista de manutenção industrial 2
Empacotador, a mão 5
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 2
Empregado doméstico  faxineiro 3
Encanador 5
Encarregado de obras 1
Enxugador e acabador na lavagem de veículos 2
Estoquista 22
Faturista 1
Fiel de depósito 4
Fiscal de prevenção de perdas 8
Fisioterapeuta geral 1
Fonoaudiólogo em audiologia 1
Fonoaudiólogo geral 1
Frentista 6
Gerente de divisão comercial 1
Gerente de vendas 1
Governanta de hotelaria 1
Inspetor de qualidade 1
Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (rede aérea e subterrânea) 6
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 5
Jardineiro 5
Lavador de carros 1
Lavador de veículos 1
Leiturista 3
Magarefe 5
Manobrista 5
Maqueiro de hospital 1
Mecânico de auto em geral 2
Mecânico de automóveis e caminhões 2
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 2
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Mecânico de motor a diesel 1
Motofretista 2
Motorista de ambulância 1
Motorista de caminhão 16
Motorista de caminhão-pipa 1
Motorista entregador 23
Oficial de manutenção predial 2
Operador de caixa 71
Operador de cobrança 1
Operador de empilhadeira 6
Operador de lavador de veículos 1
Operador de movimentação e armazenamento de carga 3
Operador de processo de produção 50
Operador de telemarketing ativo 100
Operador de telemarketing ativo e receptivo 2
Operador de transporte multimodal 1
Operador de vendas (lojas) 10
Operador financeiro 50
Passador de roupas em geral 1
Pedreiro 12
Perfumista 2
Perito assistente (contador) 1
Pintor de obras 2
Pizzaiolo 1
Porteiro 5
Promotor de vendas 19
Recepcionista de consultório médico ou dentário 3
Repositor – em supermercados 40
Repositor de mercadorias 40
Representante comercial autônomo 2
Retalhador de carne 4
Serralheiro 1
Servente de limpeza 23
Servente de obras 15
Soldador 2
Soldador elétrico 2
Supervisor administrativo de pessoal 2
Supervisor de carga e descarga 1
Supervisor de logística 1
Supervisor de vendas comercial 2
Tapeceiro de móveis 2
Técnico de refrigeração (instalação) 1
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 10
Técnico de suporte de ti 1
Técnico eletricista 1
Técnico em instalação de sistemas ópticos 10
Tecnólogo em segurança do trabalho 1
Tosador de animais domésticos 1
Trabalhador agropecuário em geral 2
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4
Trabalhador rural 1
Vendedor de serviços 5
Vendedor interno 18
Vendedor porta a porta 50
Vigilante patrimonial 2
Total Geral 1430

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Agência MS
Oportunidade
Mais de 4,5 mil vagas de emprego estão disponíveis nesta segunda-feira em MS
Funsat leva edição do Emprega CG ao bairro São Francisco nesta sexta-feira
Oportunidade
Funsat leva edição do Emprega CG ao bairro São Francisco nesta sexta-feira
Funsat oferece 1.353 vagas de emprego em 142 profissões nesta quinta-feira
Oportunidade
Funsat oferece 1.353 vagas de emprego em 142 profissões nesta quinta-feira
Energisa MS abre vagas de primeiro emprego em Aquidauana, Jardim e Naviraí
Oportunidade
Energisa MS abre vagas de primeiro emprego em Aquidauana, Jardim e Naviraí
Foto: PMCG
Oportunidade
"Super Quarta" da Funsat oferece vagas imediatas em Campo Grande
Fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo
Oportunidade
Inscrições para curso gratuito de Eletromecânica da Suzano termina na quinta-feira
Foto: Reprodução
Oportunidade
Funsat oferece oportunidades de emprego em 156 empresas de Campo Grande
Fachada Funtrab
Oportunidade
Mais de 4 mil vagas de emprego estão disponíveis nesta segunda-feira em MS
Prédio do TRE-MS
Oportunidade
Inscrições para estágio no TRE-MS encerram nesta sexta-feira
Foto: PMCG
Oportunidade
Emprega CG: 66ª edição do mutirão de vagas tem ação do Outubro Rosa

Mais Lidas

Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai