Auxiliar de cozinha e vendedor são destaques nas 1.430 vagas ofertadas pela Funsat

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande está com 1.430 vagas de emprego abertas nesta terça-feira, dia 28 de outubro. As oportunidades abrangem 149 funções diferentes, distribuídos entre 177 empresas da Capital.

Entre as oportunidades ofertadas estão auxiliar de cozinha (45), auxiliar de limpeza (117), vendedor de porta em porta (50), operador de telemarketing (100) e operador de caixa (71). É oportunidade que não acaba mais, inclusive para quem não possui experiência.

Nesse aspecto, a Funsat disponibiliza 1.006 vagas em 67 funções diferentes. Há também 82 vagas para PcD (Pessoas com Deficiência) em 10 cargos diferentes.

Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

Açougueiro 20 Ajudante de açougueiro (comércio) 5 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 33 Ajudante de churrasqueiro 2 Ajudante de motorista 2 Ajudante de obras 5 Ajudante de padeiro 1 Ajudante de serralheiro 5 Alimentador de linha de produção 25 Alinhador veicular 1 Almoxarife 2 Analista de gestão de estoque 1 Analista de recursos humanos 1 Analista de suporte 2 Analista de suporte de sistema 1 Assistente bilíngüe 1 Assistente de vendas 5 Atendente barista 10 Atendente de balcão 5 Atendente de cafeteria 1 Atendente de farmácia – balconista 5 Atendente de lanchonete 35 Atendente de lojas 18 Atendente de lojas e mercados 15 Atendente de mesa 1 Atendente de padaria 2 Atendente do setor de frios e laticínios 3 Auxiliar administrativo 5 Auxiliar contábil 1 Auxiliar de armazenamento 10 Auxiliar de confecção 40 Auxiliar de cozinha 45 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de estoque 2 Auxiliar de expedição 3 Auxiliar de limpeza 117 Auxiliar de linha de produção 77 Auxiliar de manutenção predial 4 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de padeiro 1 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 4 Auxiliar nos serviços de alimentação 19 Babá 1 Banhista de animais domésticos 2 Camareira de hotel 6 Carregador (armazém) 13 Carregador e descarregador de caminhões 4 Chefe de cozinha 1 Churrasqueiro 2 Coletor de lixo 20 Conferente de carga e descarga 4 Conferente de logística 1 Consultor de vendas 16 Costureira de máquina overloque 2 Costureira em geral 34 Cozinheiro do serviço doméstico 1 Desossador 3 Divisor de cortes em matadouro 2 Eletricista de instalações 2 Eletricista de manutenção industrial 2 Empacotador, a mão 5 Empregado doméstico nos serviços gerais 2 Empregado doméstico faxineiro 3 Encanador 5 Encarregado de obras 1 Enxugador e acabador na lavagem de veículos 2 Estoquista 22 Faturista 1 Fiel de depósito 4 Fiscal de prevenção de perdas 8 Fisioterapeuta geral 1 Fonoaudiólogo em audiologia 1 Fonoaudiólogo geral 1 Frentista 6 Gerente de divisão comercial 1 Gerente de vendas 1 Governanta de hotelaria 1 Inspetor de qualidade 1 Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (rede aérea e subterrânea) 6 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30 Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 5 Jardineiro 5 Lavador de carros 1 Lavador de veículos 1 Leiturista 3 Magarefe 5 Manobrista 5 Maqueiro de hospital 1 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 2 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Mecânico de motor a diesel 1 Motofretista 2 Motorista de ambulância 1 Motorista de caminhão 16 Motorista de caminhão-pipa 1 Motorista entregador 23 Oficial de manutenção predial 2 Operador de caixa 71 Operador de cobrança 1 Operador de empilhadeira 6 Operador de lavador de veículos 1 Operador de movimentação e armazenamento de carga 3 Operador de processo de produção 50 Operador de telemarketing ativo 100 Operador de telemarketing ativo e receptivo 2 Operador de transporte multimodal 1 Operador de vendas (lojas) 10 Operador financeiro 50 Passador de roupas em geral 1 Pedreiro 12 Perfumista 2 Perito assistente (contador) 1 Pintor de obras 2 Pizzaiolo 1 Porteiro 5 Promotor de vendas 19 Recepcionista de consultório médico ou dentário 3 Repositor – em supermercados 40 Repositor de mercadorias 40 Representante comercial autônomo 2 Retalhador de carne 4 Serralheiro 1 Servente de limpeza 23 Servente de obras 15 Soldador 2 Soldador elétrico 2 Supervisor administrativo de pessoal 2 Supervisor de carga e descarga 1 Supervisor de logística 1 Supervisor de vendas comercial 2 Tapeceiro de móveis 2 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 10 Técnico de suporte de ti 1 Técnico eletricista 1 Técnico em instalação de sistemas ópticos 10 Tecnólogo em segurança do trabalho 1 Tosador de animais domésticos 1 Trabalhador agropecuário em geral 2 Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4 Trabalhador rural 1 Vendedor de serviços 5 Vendedor interno 18 Vendedor porta a porta 50 Vigilante patrimonial 2 Total Geral 1430

