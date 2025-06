Bora trabalhar? Grupo Carrefour oferta 150 vagas de emprego em Campo Grande

Para quem está precisando de uma oportunidade de mostrar trabalho e recomeçar a vida, o Grupo Carrefour está ofertando 150 vagas de emprego para Campo Grande. O foco está direcionado em cargos operacionais.

Vale ressaltar que as vagas não estarão diretamente ligadas ao Carrefour, pois há também oportunidades de trabalhar no Sam’s Club e Atacadão.

No Carrefour, Drogaria Carrefour, Posto Carrefour e Sam’s Club, as oportunidades incluem cargos como: Operador de Caixa, Repositor, Agente de Fiscalização, Frentista de Posto de Combustível, Farmacêutico e Atendente de Drogaria.

Já no Atacadão, as vagas são exclusivas para as funções de: Operador de Caixa e Repositor. As vagas são abertas a candidatos com ensino fundamental ou médio, e não exigem experiência prévia.

Os interessados podem entregar o currículo diretamente em uma loja do Carrefour, Sam’s Club ou Atacadão mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.

