Menu
Menu Busca sexta, 19 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Buscando Emprego? Funsat oferece mais de 1.400 oportunidades nesta sexta-feira

O atendimento ocorre das 7h às 17h e inclui serviços como atualização de cadastros, orientações sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital e Seguro-Desemprego

19 setembro 2025 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) de Campo Grande oferece, nesta sexta-feira (19), 1.417 vagas em 151 cargos, com a participação de 192 empresas locais. As oportunidades não exigem experiência em diversas funções.

Dentre as vagas mais procuradas, destacam-se: ajudante de carga e descarga (20 vagas), auxiliar de logística (62), costureira (34), operador de caixa (124), repositor de supermercado (40) e três vagas para vendedor interno, com treinamento remunerado. Também há oportunidades em outras áreas, como açougueiro (12 vagas), ajudante de eletricista (5), alimentador de linha de produção (15), atendente de clínica médica (3), auxiliar de limpeza (94), gerente comercial (3), motorista de caminhão (23) e pedreiro (3).

A Funsat oferece ainda vagas exclusivas para o público PCD (Pessoa com Deficiência), com 12 oportunidades disponíveis: atendente de loja (5), auxiliar de limpeza (3), auxiliar de linha de produção (2), porteiro (1) e almoxarife (1). O atendimento a esse público é feito no Guichê 1, no térreo da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

O atendimento ocorre das 7h às 17h e inclui serviços como atualização de cadastros, orientações sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS Digital) e o Seguro-Desemprego, além de encaminhamentos para entrevistas.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 4042-0585 (ramal 5800).

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Programa Residência Agropecuária é uma iniciativa do Senar Central
Oportunidade
Programa Residência Agropecuária abre inscrições com bolsas de até R$ 2,5 mil
Funsat oferece mais de 900 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira
Oportunidade
Funsat oferece mais de 900 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira
Ação acontecerá no Bioparque Pantanal
Oportunidade
'Dia D da empregabilidade para pessoas com deficiência' terá mais de 200 vagas
"Super Quarta" da Funsat oferta mais de 200 vagas para recrutamento imediato
Oportunidade
"Super Quarta" da Funsat oferta mais de 200 vagas para recrutamento imediato
A prova objetiva está marcada para 2 de novembro
Oportunidade
MSGás abre vagas com salários de até R$ 10,6 mil; saiba como participar
Foto: Ação Fort
Oportunidade
Emprega CG oferece 100 vagas com seleção imediata nesta terça (16)
Atendimento acontece na sede da Funtrab
Oportunidade
Feirão da Empregabilidade acontece amanhã com mais de 80 vagas
Reprodução
Oportunidade
Concurso para juiz substituto com exigência de bacharel encerra inscrições nesta semana
Foto: Divulgação
Oportunidade
Está em busca de emprego? Veja as 3.909 vagas abertas pela Funtrab nesta segunda
Foto:
Oportunidade
IFMS abre seleção para reingresso em cursos de pós-graduação

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão