Buscando Emprego? Funsat oferece mais de 1.400 oportunidades nesta sexta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) de Campo Grande oferece, nesta sexta-feira (19), 1.417 vagas em 151 cargos, com a participação de 192 empresas locais. As oportunidades não exigem experiência em diversas funções.

Dentre as vagas mais procuradas, destacam-se: ajudante de carga e descarga (20 vagas), auxiliar de logística (62), costureira (34), operador de caixa (124), repositor de supermercado (40) e três vagas para vendedor interno, com treinamento remunerado. Também há oportunidades em outras áreas, como açougueiro (12 vagas), ajudante de eletricista (5), alimentador de linha de produção (15), atendente de clínica médica (3), auxiliar de limpeza (94), gerente comercial (3), motorista de caminhão (23) e pedreiro (3).

A Funsat oferece ainda vagas exclusivas para o público PCD (Pessoa com Deficiência), com 12 oportunidades disponíveis: atendente de loja (5), auxiliar de limpeza (3), auxiliar de linha de produção (2), porteiro (1) e almoxarife (1). O atendimento a esse público é feito no Guichê 1, no térreo da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

O atendimento ocorre das 7h às 17h e inclui serviços como atualização de cadastros, orientações sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS Digital) e o Seguro-Desemprego, além de encaminhamentos para entrevistas.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 4042-0585 (ramal 5800).

