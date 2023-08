Câmara dos Deputados abre concurso com salários de até R$ 34 mil; confira

A Câmara dos Deputados abriu nesta semana as inscrições do concurso público para o preenchimento de vagas de analista legislativo da Casa, além da formação de cadastro de reserva.

No total estão disponíveis 140 vagas, com remunerações iniciais que vão de R$ 26.196,30 até R$ 34.812,19.

Para ocupar as vagas, é necessário que pelo menos diploma de nível superior, com algumas atribuições exigindo formação específica e registro profissional.

As inscrições estão abertas até às 16h do dia 4 de outubro e podem ser feitas por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , banca responsável pelo concurso. A taxa de inscrição vai de R$ 95 até R$ 120, dependendo a atribuição escolhida pelo candidato.

A previsão do edital é que as provas objetivas e provas discursivas sejam aplicadas nos dias 3 e 10 de dezembro, em todas as capitais do país. Também haverá prova de título para alguma das vagas.

Confira as vagas disponíveis:

Contador: 3 vagas

Informática Legislativa: 30 vagas

Técnico em Material e Patrimônio: 20 vagas

Assistente Social: 2 vagas

Enfermeiro: 2 vagas

Farmacêutico: 1 vaga

Médico: 15 vagas

Técnica Legislativa: 33 vagas

Consultor Legislativo: 32 vagas

Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira: 2 vagas

