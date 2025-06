Campo Grande abre inscrições para curso gratuito de bordado exclusivo para mulheres

A Secretaria Executiva da Mulher (SEMU), da Prefeitura de Campo Grande, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Bordado Livre, exclusivo para mulheres.

A capacitação será realizada nos dias 30 de junho, 1º, 2 e 3 de julho, sempre das 8h às 11h, na Escola de Capacitação para Mulheres (Escap SEMU), localizada na sede da secretaria, na Rua 15 de Novembro, 1373.

Ministrado pela professora e especialista em bordado Zunilda Freitas, o curso oferecerá uma introdução prática e criativa ao bordado livre, técnica artesanal que permite criar desenhos com agulha e linha, utilizando diferentes pontos e estilos.

A atividade é indicada tanto para iniciantes quanto para quem busca aperfeiçoar suas habilidades manuais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma prática pelos seguintes canais: Instagram; presencialmente na sede da SEMU, localizada na Rua 15 de Novembro, 1373; e pelo WhatsApp: (67) 98131-7879.

