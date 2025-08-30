Menu
Campo Grande atualiza Primt e amplia vagas para pessoas com deficiência e imigrantes

Programa oferece bolsas-auxílio de até 36 meses e seleciona candidatos por meio de editais públicos

30 agosto 2025 - 12h29Carla Andréa

A Prefeitura de Campo Grande anunciou, nesta sexta-feira (29), mudanças importantes no Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho), com o objetivo de ampliar oportunidades e reforçar a política pública de inclusão social.

As alterações foram publicadas no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande, n. 8.041) e seguem a filosofia original do programa, modernizado desde a Lei n° 6.923/2022.

Entre as principais novidades estão a redução do tempo mínimo para retorno ao programa, de seis para três meses, e a ampliação da duração máxima do contrato de bolsa-auxílio, que passa de 24 para 36 meses.

O programa também instituiu uma reserva de 3% das vagas para pessoas com deficiência e 3% para imigrantes e refugiados, reforçando a inclusão social e a política de acolhimento.

Outra mudança relevante é a criação da função de auxiliar de intérprete de Língua Espanhola e a reestruturação da atividade de “auxílio operacional”, que terá acréscimo de 50% na remuneração devido à maior exposição ao esforço físico e às condições climáticas.

O Primt atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e profissional, selecionadas por meio de editais públicos.

Os beneficiários podem atuar em diferentes áreas, como conservação de logradouros públicos, apoio em serviços administrativos e preparação de espaços públicos para eventos.

Para participar, os candidatos devem ter entre 18 e 67 anos, estar inscritos no CadÚnico, possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo vigente e apresentar documentos pessoais, incluindo RG, CPF, comprovante de residência e Folha Resumo do NIS.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5833.

