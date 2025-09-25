Menu
Oportunidade

Campo Grande oferece mais de 1.400 vagas de emprego nesta quinta-feira (25)

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e realizará ações itinerantes no Centro e no Aero Rancho

25 setembro 2025 - 07h30Sarah Chaves

Nesta quinta-feira (25), Campo Grande oferece através da Fundação Social do Trabalho (Funsat), 1.435 vagas abertas em diversas áreas, distribuídas entre 177 empresas.

As funções com maior número de vagas incluem: ajudante de obras (6 vagas), atendente de lojas e mercados (24 vagas), auxiliar de logística (62 vagas), carpinteiro (3 vagas), estoquista (13 vagas), motorista de caminhão (21 vagas) e operador de caixa (103 vagas).

Dentre as vagas de perfil aberto, ou seja, para quem não tem experiência prévia, estão disponíveis 997 postos. Entre elas, destacam-se: ajudante de carga e descarga (20 vagas), auxiliar de confecção (40 vagas), esteticista (6 vagas), operador de telemarketing ativo (100 vagas) e vendedor de serviços (5 vagas).

Além disso, há 87 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), distribuídas em nove funções, como auxiliar de confecção (40 vagas), auxiliar de limpeza (29 vagas), carregador de caminhão (5 vagas), atendente de lojas (4 vagas), repositor de mercadorias (2 vagas), entre outras.

Para mais informações ligue pelo telefone (67) 4042-0585 (ramais 5800 e 5841). A Fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e funciona das 7h às 17h.

Ações Itinerantes

A Funsat segue com sua programação itinerante para ampliar o alcance das oportunidades. Nesta quinta-feira, haverá duas ações:

Mulheres Mil: Durante a manhã, no Paço Municipal, será realizada mais uma formatura de turma do programa "Mulheres Mil", que oferece qualificação e inserção no mercado de trabalho para mulheres. O "Emprega CG" também estará presente, oferecendo vagas de emprego.

Horário: 8h às 10h

Local: Teatro Octavio Guizzo (Avenida Afonso Pena, 3297, Centro)

Emprega CG no Aero Rancho: À tarde, a Funsat realiza uma visita ao Instituto Isa, para seleção de colaboradores para mais de 100 empresas.

Horário: 13h às 16h

Local: Instituto Isa (Avenida Costa Melo, 987, Aero Rancho)

 

