Campo Grande tem 1.055 vagas abertas nesta quarta-feira pela Funsat

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande oferta 1.055 vagas de emprego nesta quarta-feira (8), em Campo Grande. As oportunidades estão distribuídas em 108 funções diferentes, com destaque para áreas operacionais, comércio e serviços.

Entre os cargos com maior número de vagas estão auxiliar de limpeza (100), operador de caixa (88), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62), repositor de mercadorias (58) e auxiliar operacional de logística (50). Também há demanda para ajudante de carga e descarga (46), auxiliar de cozinha (37) e auxiliar nos serviços de alimentação (36).

Para quem busca o primeiro emprego, são 674 vagas que não exigem experiência. As principais oportunidades estão concentradas em operador de caixa (86), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62), repositor de mercadorias (58) e auxiliar de limpeza (62).

Já para pessoas com deficiência (PCD), são 12 vagas disponíveis, incluindo funções como repositor de mercadorias, auxiliar de linha de produção, empacotador e porteiro.

Há ainda 11 vagas temporárias, com destaque para garçom (10) e cozinheiro geral (1).

O atendimento na Funsat acontece das 7h às 16h, e os interessados devem comparecer presencialmente para cadastro e encaminhamento às entrevistas.

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