Campo Grande tem 1.111 vagas abertas nesta quinta-feira (9)

Campo Grande começa esta quinta-feira (9) com 1.111 vagas de emprego abertas, segundo a Funsat (Fundação Social do Trabalho). O atendimento ocorre das 7h às 16h, com oportunidades distribuídas em 111 funções diferentes, incluindo opções para quem não tem experiência.

Entre os destaques estão as vagas para operador de caixa (98), auxiliar de limpeza (100), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62) e repositor de mercadorias (58). Também há demanda para auxiliar operacional de logística (50), ajudante de carga e descarga (46) e auxiliar de cozinha (42).

Para quem busca o primeiro emprego ou recolocação sem experiência, são 711 vagas disponíveis, com maior volume nas funções de operador de caixa (96), auxiliar de limpeza (61) e atendente de lojas e mercados (62).

A Funsat também disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), além de oportunidades temporárias.

Os interessados devem comparecer à Agência de Empregos da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, sem intervalo. Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais oficiais da Fundação ou pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

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