Campo Grande tem 418 vagas disponíveis pela Funtrab

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 418 vagas de emprego abertas em Campo Grande nesta semana. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com destaque para funções no comércio, serviços, indústria e construção civil.

Entre os cargos com maior número de vagas estão auxiliar de limpeza (25), ajudante de carga e descarga de mercadorias (21), atendente de padaria (17), atendente de lanchonete (16), balconista de açougue (15), vendedor pracista (14), auxiliar de linha de produção (11), consultor de vendas (11), motorista de ônibus urbano (10), motorista entregador (10), vendedor interno (10), cozinheiro geral (10) e soldador (9). Também há vagas para armador de ferros (8), auxiliar de cozinha (8), alimentador de linha de produção (8), atendente de telemarketing (7), auxiliar de depósito (7) e conferente de carga e descarga (6), além de diversas outras funções com menor número de oportunidades.

Para pessoas com deficiência (PcD), são ofertadas 17 vagas, distribuídas entre vigilante (10), vendedor interno (3), auxiliar administrativo (2), almoxarife (1) e auxiliar de logística (1). Para concorrer, é necessário apresentar laudo médico atualizado.

Os interessados devem comparecer à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro, das 7h30 às 17 horas. O atendimento também ocorre nas unidades da Rede Fácil em Campo Grande. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

