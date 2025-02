Capital abre 300 vagas para merendeiros na Rede Municipal de Ensino

Campo Grande está com processo seletivo simplificado para a contratação de merendeiros que atuarão nas unidades escolares da Reme (Rede Municipal de Ensino). Ao todo, estão disponíveis 300 vagas para o cargo. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela internet, no site da Prefeitura, entre os dias 5 e 14 de fevereiro de 2025.

É importante destacar que para se inscrever, os candidatos precisam atender aos requisitos estabelecidos no edital, que está disponível no portal da Prefeitura da Capital.

As atribuições do cargo incluem a preparação de refeições para os alunos durante o período escolar, a distribuição da merenda de acordo com as normas de nutrição e higiene, além da organização, manutenção, limpeza e conservação da cozinha e outros ambientes da unidade escolar. Também fazem parte das responsabilidades o correto manuseio dos alimentos e equipamentos da cozinha, o recebimento, conferência e armazenamento adequado dos gêneros alimentícios e o controle dos estoques de produtos utilizados na alimentação escolar.

O processo seletivo será composto por inscrição online, envio e análise de títulos, divulgação da pontuação, período para interposição de recursos e homologação do resultado final.

A contratação será por tempo determinado, com duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogada. Os candidatos aprovados serão convocados para exercer as atividades nas unidades escolares da Reme, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e remuneração bruta mensal de R$ 1.518,00.

Mais informações estão no edital, os interessados podem acessar o Diogrande. As vagas são da Prefeitura de Campo Grande, por meio da SEGES (Secretaria Municipal de Gestão) e da SEMED (Secretaria Municipal de Educação).

