Capital abre inscrições para cursos gratuitos de manicure e informática para mulheres

A Secretaria Executiva da Mulher (SEMU) abrirá, na próxima segunda-feira (4), as inscrições para dois cursos gratuitos de capacitação profissional voltados exclusivamente às mulheres de Campo Grande: Manicure e Pedicure e Informática Básica.

As vagas são limitadas e a inscrição pode ser feita até o dia 8 de agosto.

A iniciativa integra o calendário do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher.

A proposta da SEMU é fomentar a autonomia financeira e ampliar as oportunidades no mercado de trabalho para o público feminino, especialmente em comunidades que mais demandam políticas públicas de inclusão e capacitação.

Formação para gerar renda e autonomia

O curso de Manicure e Pedicure será realizado no bairro Aero Rancho, na ACIESP (Rua Inocência Moreira dos Santos), com aulas das 8h às 10h, ministradas pela professora Juliana Alvares.

O conteúdo focará em técnicas essenciais da área da beleza, um dos segmentos que mais crescem no Brasil. A formação permitirá às participantes atuar de forma autônoma ou ingressar em salões, possibilitando geração de renda e independência financeira.

Já o curso de Informática Básica acontece na sede da SEMU (Rua 15 de Novembro, 1373 – Centro), das 13h30 às 16h30.

As aulas serão conduzidas pelo professor Joel Martinez e serão voltadas para mulheres que desejam desenvolver habilidades no uso do computador e da internet, ferramentas essenciais para se manter competitiva no mercado de trabalho e conectada no dia a dia.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram da SEMU, pelo WhatsApp (67) 98131-7879 ou de forma presencial na sede da secretaria. As vagas são limitadas.

