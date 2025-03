Campo Grande está concorrendo ao Prêmio Ibero-Americano de Destino Turístico Inteligente 2025, com dois projetos finalistas em categorias distintas: Aplicativo Conecta Campo Grande, na categoria Governança, e Roteiro de Birdwatching, na categoria Sustentabilidade Ambiental.

A votação para escolher o projeto vencedor está aberta, e a população pode ajudar a cidade a conquistar este importante reconhecimento internacional.

A premiação, que visa reconhecer cidades que adotam estratégias inovadoras para melhorar a experiência dos visitantes e impulsionar o desenvolvimento sustentável do turismo, valoriza a implementação de soluções tecnológicas e sustentáveis no setor.

Projetos de destaque

O Aplicativo Conecta Campo Grande, desenvolvido pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação (Agetec), começou como uma ferramenta para aproximar os cidadãos do poder público, mas rapidamente se mostrou uma excelente opção para os turistas.

O aplicativo oferece acesso rápido, eficiente e centralizado a informações sobre diversos serviços da cidade, sem custos adicionais. Sua ampliação, incluindo funcionalidades voltadas ao turismo, resultou na seleção para a categoria Governança, que premia a inovação na gestão pública.

Por outro lado, o Roteiro de Birdwatching (Observação de Aves) é uma ação que visa promover o ecoturismo em Campo Grande. Desenvolvido pela Secretaria Executiva de Cultura (Secult), em parceria com empresas privadas e o Instituto Mamedes, o projeto mapeia áreas adequadas para a observação de aves.

Ao promover a conscientização sobre a biodiversidade local e incentivar práticas sustentáveis, o roteiro se destaca na categoria Sustentabilidade Ambiental.

Como votar?

A votação está aberta até o dia 10 de março para a categoria Governança e até 11 de março para a categoria Sustentabilidade Ambiental. Para votar, basta seguir os passos abaixo:

Para votar no Aplicativo Conecta Campo Grande na categoria Governança:

Acesse o perfil oficial @FIDI no Instagram.

Siga o perfil para validar o voto.

Encontre a publicação oficial sobre a categoria Governança.

Comente #GovernançaCampoGrande.

Para votar no Roteiro de Birdwatching na categoria Sustentabilidade Ambiental:

Acesse o perfil oficial @FIDI no Instagram.

Siga o perfil para validar o voto.

Encontre a publicação oficial sobre a categoria Sustentabilidade Ambiental.

Comente #AmbientalCampoGrande.

