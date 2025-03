Capital oferta mais de duas mil vagas de emprego nesta quinta-feira

Oportunidade Sebrae-MS abre seleção para Agentes Locais de Inovação com bolsas de R$ 5 mil

Confira abaixo o painel geral de vagas no link.

Para mais informações, visite a sede da Fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, até as 17h da quarta-feira (5), ou entre em contato pelos telefones (67) 4042-0585 / 4042-5800.

Já para o público PCD (Pessoas com Deficiência), há 21 vagas prioritárias: assistente administrativo (1), auxiliar de estoque (1), atendente de lojas (2), repositor de mercadorias (2), auxiliar de linha de produção (5) e operador de telemarketing ativo e receptivo (10).

Para as vagas que não exigem experiência prévia, são 1.223 oportunidades, com destaque para cinco funções: auxiliar de limpeza (106), operador de caixa (161), organizador de eventos (3), supervisor de açougue (1) e vendedor interno (2).

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 2.045 vagas para trabalhadores em busca de recolocação profissional por meio de 241 empresas. A lista inclui vagas para açougueiro, ajudante de eletricista, ajudante de carga e descarga de mercadoria, armador de ferros, atendente de padaria, auxiliar nos serviços de alimentação, garçom, jardineiro (16), magarefe, motorista carreteiro, neuropsicopedagogo clínico, pedreiro, entre outras.

