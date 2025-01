Capital tem 2.564 vagas disponíveis pela Funsat e Funtrab nesta quarta-feira (22)

A Fundação Social do Trabalho anuncia nesta quarta-feira (22), um total de 1.803 oportunidades de emprego, enquanto a Funtrab oferta 751 vagas. Todas as oportunidades são para Campo Grande.

Entre as vagas oferecidas pela Funsat, há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria (38), assistente administrativo (13), atendente de Telemarketing (110), auxiliar de linha de produção (139), auxiliar nos Serviços de Alimentação (150), fiscal de loja (14), magarefe (100), motorista carreteiro (33), pedreiro (19), retalhador de carne (47) e soldador (07), entre outros.



Já o público PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição as seguintes vagas: atendente de lojas (2), auxiliar de estoque (1), auxiliar de linha de produção (8), operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (10), além da função de vigilante, com seis vagas para preenchimento na modalidade.

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/ .

Já pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), são ofertadas vagas para consultor de vendas, costureira de máquinas industriais (15), estoquista (8), retalhador de carne (10), servente de obras (20), promotor de vendas (10), abatedor (6).



Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.



O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também