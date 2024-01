Capital tem vagas para costureira, jardineiro e cozinheiro nesta quarta-feira

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 1.854 vagas nesta quarta-feira (24), na Capital. São 4 vagas para jardineiro e 6 para auxiliar de jardinagem.

Um auxiliar de Jardinagem na Conservação de Vias Permanentes realiza manutenção geral em vias, maneja áreas verdes, tapa buracos, limpa vias permanentes e conservam bueiros e galerias de águas pluviais.

Para ajudante de cozinheiro em geral, são 5 vagas, mais 24 para auxiliar de cozinha e 1 para supervisor de cozinha.

Para costureira em geral são 25 oportunidades disponíveis. Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Confira as vagas no link.

