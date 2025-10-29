Central de Vagas vai acelerar contratações para atacadistas em Campo Grande

Campo Grande contará, a partir do dia 3 de novembro, com uma 'Central de Vagas', estrutura criada pelo Grupo Pereira, para acelerar a contratações de pessoas para o setor supermercadista na capital sul-mato-grossense.

A unidade física concentrará as oportunidades de trabalho das operações locais das redes Fort Atacadista e Supermercados Comper, visando tornar o processo de contratação mais ágil e estruturado.

Além do atendimento presencial, os interessados também podem acessar as vagas disponíveis por meio do site oficial do Grupo Pereira. Todas as vagas operacionais das lojas da capital estarão reunidas em um único local, com estrutura integrada para realização de entrevistas, exames admissionais e orientações técnicas.

A Central de Vagas funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, na Rua Brilhante, número 1880, no bairro Vila Bandeirantes.

A Central de Vagas do Grupo Pereira em Campo Grande reúne 405 oportunidades em 58 cargos diferentes para atuação nas unidades do Fort Atacadista e Supermercados Comper.

Os cargos com maior número de oportunidades são: operador de loja (83), auxiliar de perecíveis (54), repositor de mercadorias (35), operador de caixa (31), auxiliar de prevenção (26), auxiliar de carga e descarga (13), atendente (12) e empacotador (10). Há também cargos de liderança e áreas técnicas, além de oportunidades para pessoas com deficiência. O processo de seleção será realizado integralmente na Central, com exames admissionais feitos no local.

