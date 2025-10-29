Menu
Menu Busca quarta, 29 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Central de Vagas vai acelerar contratações para atacadistas em Campo Grande

O espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, na Rua Brilhante

29 outubro 2025 - 10h54Luiz Vinicius
Local onde se concentrarão as vagasLocal onde se concentrarão as vagas   (Divulgação/Grupo Pereira)

Campo Grande contará, a partir do dia 3 de novembro, com uma 'Central de Vagas', estrutura criada pelo Grupo Pereira, para acelerar a contratações de pessoas para o setor supermercadista na capital sul-mato-grossense.

A unidade física concentrará as oportunidades de trabalho das operações locais das redes Fort Atacadista e Supermercados Comper, visando tornar o processo de contratação mais ágil e estruturado.

Além do atendimento presencial, os interessados também podem acessar as vagas disponíveis por meio do site oficial do Grupo Pereira. Todas as vagas operacionais das lojas da capital estarão reunidas em um único local, com estrutura integrada para realização de entrevistas, exames admissionais e orientações técnicas.

A Central de Vagas funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, na Rua Brilhante, número 1880, no bairro Vila Bandeirantes.

A Central de Vagas do Grupo Pereira em Campo Grande reúne 405 oportunidades em 58 cargos diferentes para atuação nas unidades do Fort Atacadista e Supermercados Comper.

Os cargos com maior número de oportunidades são: operador de loja (83), auxiliar de perecíveis (54), repositor de mercadorias (35), operador de caixa (31), auxiliar de prevenção (26), auxiliar de carga e descarga (13), atendente (12) e empacotador (10).  Há também cargos de liderança e áreas técnicas, além de oportunidades para pessoas com deficiência. O processo de seleção será realizado integralmente na Central, com exames admissionais feitos no local.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Curso gratuito de massas acontece nesta quarta-feira no Bairro Caiçara
Oportunidade
Curso gratuito de massas acontece nesta quarta-feira no Bairro Caiçara
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Quarta-feira tem mais de 1,4 mil vagas de empregos abertas para Campo Grande
Auxiliar de cozinha e vendedor são destaques nas 1.430 vagas ofertadas pela Funsat
Oportunidade
Auxiliar de cozinha e vendedor são destaques nas 1.430 vagas ofertadas pela Funsat
Foto: Agência MS
Oportunidade
Mais de 4,5 mil vagas de emprego estão disponíveis nesta segunda-feira em MS
Funsat leva edição do Emprega CG ao bairro São Francisco nesta sexta-feira
Oportunidade
Funsat leva edição do Emprega CG ao bairro São Francisco nesta sexta-feira
Funsat oferece 1.353 vagas de emprego em 142 profissões nesta quinta-feira
Oportunidade
Funsat oferece 1.353 vagas de emprego em 142 profissões nesta quinta-feira
Energisa MS abre vagas de primeiro emprego em Aquidauana, Jardim e Naviraí
Oportunidade
Energisa MS abre vagas de primeiro emprego em Aquidauana, Jardim e Naviraí
Foto: PMCG
Oportunidade
"Super Quarta" da Funsat oferece vagas imediatas em Campo Grande
Fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo
Oportunidade
Inscrições para curso gratuito de Eletromecânica da Suzano termina na quinta-feira
Foto: Reprodução
Oportunidade
Funsat oferece oportunidades de emprego em 156 empresas de Campo Grande

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer