O Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande realiza mais uma temporada de eventos gratuitos para quem deseja incrementar o currículo, desenvolver habilidades profissionais ou atualizar suas competências em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho. A instituição oferece 880 vagas em cinco minicursos e sete palestras técnicas realizadas entre esta quinta-feira (28) e sábado (2).

Na quinta-feira (28), às 19h, serão promovidas sete capacitações: RH 4.0: a gestão de pessoas na era das máquinas; O mercado de trabalho do arquiteto e urbanista e suas responsabilidades com a sociedade; Presente e futuro da contabilidade; Ventilação Mecânica não Invasiva (VNI): aplicabilidade na prática clínica; e os minicursos Coleta de materiais biológicos; Primeiros socorros; e Técnicas básicas para cuidar de idosos.

Na sexta-feira (1°), a programação tem início às 18h, com a palestra técnica A função hidráulica das barragens. Em seguida, às 19h, serão realizadas as qualificações Avaliação antropométrica e alimentação no esporte; e Meios de contraste no diagnóstico por imagem.

No sábado (2), às 8h, o tema será Contando, cantando e encantando: a arte de contar histórias e às 9h, ocorrerá o minicurso Como salvar vidas contra o perigo da eletricidade? A importância de disjuntores de proteção nas residências.

Os interessados devem realizar a inscrição gratuitamente pelo link . Todos os participantes receberão certificado de conclusão. Mais informações pelos telefones 3345-6144; 3345-6140; ou 99281-8627 ou 99282-7662.

