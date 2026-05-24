CG Delas leva cursos gratuitos de manicure e customização ao Caiobá a partir de amanhã

O programa CG Delas, promovido pela Secretaria Executiva da Mulher, realiza nesta semana uma série de atividades gratuitas voltadas à capacitação profissional e ao fortalecimento feminino em Campo Grande.

Entre os destaques da programação estão as oficinas de customização de camisetas, realizadas entre os dias 25 e 28 de maio, das 8h às 11h, além do curso de manicure e pedicure – turma 2 –, que acontece no período da tarde, das 13h30 às 17h, no Bairro Caiobá.

As ações têm como foco gerar oportunidades de renda rápida, incentivar o empreendedorismo e fortalecer o autocuidado das participantes.

Além das oficinas e cursos profissionalizantes, a programação de maio também inclui palestras sobre maternidade, cursos de oratória, orientação profissional e workshops voltados à inclusão social e ao fortalecimento de vínculos familiares.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelas redes sociais da Semu ou pelo WhatsApp da Escola de Capacitação para Mulheres (Escap), no número (67) 98131-7879.

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