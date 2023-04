Com 50 vagas, curso de Auxiliar Administrativo abre inscrições na Capital

Com 50 vagas, a Prefeitura de Campo Grande abriu inscrições para o curso gratuito de Auxiliar Administrativo, as aulas, coordenadas pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), acontecem de 24 a 28 de abril, no período vespertino, das 13h30 às 17h, na sede da Sejuv.

A oportunidade é para jovens que desejam iniciar no mercado de trabalho e também para quem já está inserido no mercado e precisa de noções relacionadas ao setor administrativo.

Conforme Luiz Carlos Pinho Júnior, professor responsável, o curso colocará os participantes em contato com temas como mercado de trabalho, ferramenta 5s e comunicação interna.

“Atualmente, em Campo Grande, a área administrativa oferece muitas oportunidades para quem quer iniciar no mercado de trabalho, sobretudo para os jovens, e nós queremos levar capacitação para que nenhuma oportunidade seja perdida”, ressalta.

As inscrições devem ser realizadas pelo telefone (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275, dúvidas também serão esclarecidas pelo mesmo canal.

Serviços

Curso de Auxiliar Administrativo

Data: 24 a 28 de abril

Horário: 13h30 às 17h

Professor: Luiz Carlos Pinho Júnior

Local: Secretaria Municipal da Juventude – Sejuv

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech

