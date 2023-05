Com 598 vagas, IFMS abre inscrições para cursos gratuitos de idiomas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para cursos gratuitos de idiomas ofertados pelo Centro de Idiomas (Cenid). São 598 vagas, em modalidade presencial para Espanhol, Inglês e Libras em nove municípios.

O curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) começa no segundo semestre deste ano nos campis de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. As inscrições devem ser feitas até 4 de junho, na Página do Candidato da Central de Seleção.

No edital de abertura do processo seletivo está disponibilizada a quantidade de vagas reservadas para cada público e em cada curso ofertado.

Os cursos do Cenid são divididos em duas etapas e seis níveis: a primeira etapa é Básica e subdividida em três Níveis (I, II e III); já a segunda etapa é a Intermediária, também com três Níveis (IV, V, VI).

O edital com todas as regras do processo seletivo estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS.

Inscrições

Os candidatos que não têm acesso à internet poderão comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) dos campi e solicitar um computador para realizar sua inscrição, observando os endereços e horários de atendimento.

Ao efetuar a inscrição, o candidato deve informar o número do CPF e a opção por um dos cursos ofertados.

Deixe seu Comentário

Leia Também