Com 77 vagas, prefeitura abre processo seletivo para monitor de alunos

A Prefeitura de Campo Grande abriu processo seletivo para contratação de 77 monitores de alunos para atuarem nos centros de educação infantil e unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (REME).

Conforme a publicação no Diogrande desta quinta-feira (20), o processo tem prazo determinado de um ano, e o monitor desempenhará atividades de organização, inspeção, controle e segurança disciplinar dos alunos nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.

Podem participar do processo seletivo profissionais com Ensino Médio Completo e com Experiência na área de atuação profissional. O salário é de R$ 1.400,00 com jornada de 40 horas semanais.

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande no período de 20 a 25 de abril de 2023, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

