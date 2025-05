Com atendimento até às 17h, Funsat disponibiliza 1.708 vagas de emprego na Capital

Campo Grande conta com a oferta de 1.708 oportunidades de emprego ofertadas por 193 empresas por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat) nesta terça-feira (27). As vagas são para o público geral, sem experiência e PcD.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

A lista geral inclui chamados para analista de Marketing (2 postos), assistente administrativo (6 postos), assistente de Mídias Sociais (1 posto), auxiliar de cozinha (11 postos), auxiliar de linha de produção (52 postos), eletricista (2 postos), fiscal de caixa (3 caixa), motorista de caminhão (5 postos), porteiro (3 postos), além de três vagas de soldador.

Já para “treinamento remunerado de novos colaboradores”, são ofertadas atividades como açougueiro (6 postos), auxiliar de orientação educacional (3 postos), auxiliar nos Serviços de Alimentação (195 postos), eletricista auxiliar (3 postos), porteiro (1 posto), repositor em supermercados (200 postos), e ainda quatro vagas ativas para vendedor interno.

O público PCD (Pessoas com Deficiência) conta neste painel de Intermediação com 13 anúncios, de sete funções: agente de saneamento (1), assistente administrativo (6), auxiliar administrativo (2), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (1), porteiro (1), vendedor interno (1).

Apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também