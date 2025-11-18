Menu
Com bolsa de até R$ 2.178, MPMS abre seleção para estagiários e residentes

As inscrições devem ser feitas pelo site da FAPEC, de 18 de novembro de 2025 até as 23h59 do dia 9 de fevereiro de 2026

18 novembro 2025 - 12h12Vinícius Santos
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -   (Foto: Ilustrativa/MPMS)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu inscrições para o III Processo Seletivo de Estagiários e Residentes do órgão. As vagas contemplam estudantes de graduação em Direito, bacharéis em Direito e graduados de diversas áreas, além de estágio de nível médio.

Estágio de nível superior e médio

O estágio de nível superior é destinado a estudantes do curso de Direito em todas as comarcas, exceto Coronel Sapucaia. Já o estágio de nível médio terá carga horária de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias de segunda a sexta-feira, preferencialmente no horário de expediente do MPMS, das 12h às 19h, com bolsa-auxílio de R$ 782,73.

Para o estágio de nível superior/graduação, a carga horária será de 25 horas semanais, com 5 horas diárias, no mesmo horário, e bolsa-auxílio de R$ 1.035,16. O candidato deverá comprovar, até a data da posse, aproveitamento de pelo menos 50% dos créditos disciplinares obrigatórios do curso. O período de estágio varia entre 6 meses e 2 anos, podendo ser estendido até a conclusão do curso no caso de pessoas com deficiência.

Programa de residência

O programa de residência do MPMS está aberto para:

- Bacharéis em Direito (exceto em Coronel Sapucaia);

- Graduados em Administração, áreas ambientais, Tecnologia da Informação (Desenvolvimento de Sistemas), Arquitetura e Urbanismo, Audiovisual, Ciências Contábeis, Comunicação/Jornalismo, Design Gráfico, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Civil com ênfase em orçamento e planejamento de obras, Letras, Publicidade e Propaganda, Psicologia e Serviço Social.

A carga horária para residentes é de 30 horas semanais, com 6 horas diárias de segunda a sexta-feira, também no horário das 12h às 19h, com bolsa-auxílio de R$ 2.178,00. O programa de residência terá duração máxima de 36 meses, sem gerar vínculo com a administração pública, podendo ser renovado se o residente estiver cursando pós-graduação em instituição conveniada ao MPMS.

Tanto estagiários quanto residentes têm direito a auxílio-transporte, correspondente a duas tarifas de transporte coletivo urbano por dia de frequência, conforme ato do Procurador-Geral de Justiça do MPMS.

Processo seletivo

A seleção será feita por meio de prova objetiva e discursiva para bacharéis e acadêmicos de Direito, e prova objetiva para candidatos de outros cursos e ensino médio. As provas avaliarão conhecimentos gerais e específicos, conforme o edital. Cada prova será avaliada de 0 a 100 pontos, com questões de múltipla escolha.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site https://concurso.fapec.org/, das 9h do dia 18 de novembro de 2025 até as 23h59 do dia 9 de fevereiro de 2026. O valor da taxa de inscrição varia conforme o nível:

- Programa de residência: R$ 80,00;

- Estágio de nível superior: R$ 50,00;

- Estágio de nível médio: R$ 20,00.

A inscrição será efetivada somente após a confirmação do pagamento pela rede bancária. Para mais detalhes, o edital completo está disponível no site da FAPEC Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura).

