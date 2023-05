Com bolsas de R$ 1 mil, inscrições para estágio no TRT encerram neste domingo

Encerra neste domingo (30), as inscrições para o processo seletivo de estágio do TRT (Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região). Com bolsa-auxílio de R$ 1.000,00 e vale-transporte diário de R$ 8,80, a carga horária é de 4 horas diárias.

Em Campo Grande, as vagas são para estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, História, Jornalismo, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e demais cursos relacionados à área de Informática.

No interior, as oportunidades são para acadêmicos de Direito e Ciências Contábeis, nos municípios de Aquidauana, Dourados, Amambaí, Fátima do Sul, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Mundo Novo, Naviraí, Três Lagoas, Bataguassu, Chapadão do Sul, Paranaíba, Corumbá, Coxim e São Gabriel do Oeste.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e podem ser feitas no site www.superestagios.com.br, como estudante. Depois, é preciso acessar a página de “Processos Seletivos” e fazer a inscrição para a seleção do TRT 24ª Região.

Podem participar os estudantes com 16 anos ou mais que cursam a partir do segundo ano do ensino superior. Para os cursos com duração de três anos, serão admitidos candidatos que estejam no segundo semestre do primeiro ano. Não será contratado o candidato que estiver cursando o penúltimo e o último semestre do curso.

Do total de vagas, 10% serão reservadas aos estudantes com deficiência e 30% aos negros e pardos. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pelo telefone (67) 3211-2022 ou (67) 99263-9415 (WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected]

Deixe seu Comentário

Leia Também