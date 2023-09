Com mais de 170 vagas, Funsat em Ação acontece hoje no Tiradentes

Acontece hoje (20), mais uma edição do Funsat em Ação. Desta vez, o serviço itinerante estará no Cras Teófilo Knapik, do bairro Tiradentes até as 14h. Uma parceria com o Assaí Atacadista, garantiu que 175 vagas em 20 funções fossem ofertadas hoje.

As vagas disponíveis são para atendente de balcão; padeiro; auxiliar de cozinha; cozinheiro geral; açougueiro; fiscal de caixa; chefe administrativo; atendente de cafeteria; operador de vendas (lojas), fiscal de prevenção de perdas; supervisor de atendimento, entre outras.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam ao processo seletivo portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

A ação acontecerá no Cras Teófilo Knapik, localizado na rua João Cassimiro, 466 – bairro Tiradentes, até às 14h.

Mais de 2 mil vagas por dia na Capital

Atualmente, a Funsat tem divulgado mais de 2 mil vagas por dia nas mais diversas funções e empresas de Campo Grande. Para concorrer, é preciso que o candidato esteja com o cadastro em dia no órgão, possibilitando o encaminhamento para entrevistas de emprego.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O telefone para contato é o (67) 4042-0585. Para mais informações, confira o perfil do Instagram @funsat.cg, e no Facebook a página @funsatcampograndems.

