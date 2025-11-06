Menu
Oportunidade

Com salário de até R$ 14,9 mil, concurso da Caixa abre edital nesta sexta-feira

Oportunidades são para cargos de nível superior em áreas como Engenharia, Arquitetura e Medicina do Trabalho; provas serão aplicadas em fevereiro de 2026

06 novembro 2025 - 19h11Gabrielly Gonzalez, com g1

A Caixa Econômica Federal lança, nesta sexta-feira (7), o edital do novo concurso público voltado para cargos da carreira profissional de nível superior. Salários variam de R$ 11.186,00 a R$ 14.915,00. 

A banca organizadora será da Fundação Cesgranrio e as provas já têm data marcada: 1º de fevereiro de 2026. Ao todo, serão 184 vagas distribuídas entre seis cargos. A maior parte é para engenheiros civis, mas também há oportunidades para arquitetos e médicos do trabalho

Além da remuneração, os aprovados terão benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche. 

A diferença entre os salários é explicada pela jornada de trabalho, que será diferente para cada cargo: enquanto arquitetos e engenheiros terão carga horária de 8 horas por dia — totalizando 40 horas semanais —, médicos do trabalho cumprirão 6 horas diárias, somando 30 horas por semana.

O concurso será composto por prova objetiva, com questões de conhecimentos gerais e específicos, prova discursiva e avaliação de títulos, o que significa que candidatos com especializações ou experiência poderão somar pontos adicionais.

A Caixa também vai aplicar políticas de inclusão: 5% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos negros, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

As inscrições serão feitas pelo site da Fundação Cesgranrio, e mais informações estarão disponíveis na página “Trabalhe na Caixa”.

Cronograma

Publicação do edital: 07/11/2025

Período de inscrições: 07/11 a 08/12/2025

Data das provas: 01/02/2026

Resultado das provas e envio de títulos: 11/03/2026

Verificação das cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26/04/2026

Divulgação do resultado final: 26/05/2026

