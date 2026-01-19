Menu
Com salário de até R$ 19 mil, HU de Dourados abre 60 vagas em concurso da Ebserh

Inscrições vão até 30 de janeiro para diversas especialidades médicas, com cotas para grupos prioritários

19 janeiro 2026 - 16h47Taynara Menezes
O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual períodoO concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período   (Foto: Divulgação)

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) está com 60 vagas para especialidades médicas, incluindo Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral e subespecialidades cirúrgicas, Clínica Médica, Coloproctologia, Dermatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Intensiva (Adulto e Pediátrica), Pediatria e Psiquiatria, do novo concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período. Além do HU-UFGD, outros hospitais universitários federais oferecem mais de 150 vagas em 96 especialidades. O edital completo está disponível nos sites da Ebserh e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora.

As inscrições vão até 23h59 de 30 de janeiro, exclusivamente pelo site da FGV, com taxa de R$ 180 paga até 2 de fevereiro. As provas objetivas serão aplicadas em 29 de março, em 42 municípios, com 60 questões de múltipla escolha e prova de títulos.

Os salários iniciais variam conforme a carga horária: R$ 11.464,35 para 24h semanais e R$ 19.107,31 para 40h semanais, com contratação pelo regime CLT.

O concurso prevê reservas de vagas para pessoas pretas e pardas (25%), pessoas com deficiênia (10%), indígenas (3%) e quilombolas (2%, novidade). A cota para pretos e pardos teve acréscimo de 5% em relação ao último concurso, e a convocação priorizará pessoas com deficiência.

