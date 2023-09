Com salário de até R$ 3 mil, Funtrab realiza "Feirão da Empregabilidade" nesta segunda

Com o objetivo de atender a grande demanda da construção civil, a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) realiza “o Feirão da Empregabilidade Construção Civil” nesta segunda-feira (4). Os interessados podem comparecer na agência, com CPF, RG e Carteira de Trabalho, até as 16h de hoje.

Ao todo, serão 272 oportunidades para três grandes empresas, que farão processo seletivo e entrevistas no Feirão da Empregabilidade. O salário pode chegar R$ 3 mil, acrescidos de benefícios.

Tem funções de armador de ferros, encarregado de obras, bombeiro hidráulico, carpinteiro, eletricista, pedreiro, ajudante de obras, motorista de caminhão, serralheiro e motorista carreteiro.

Também há oportunidades para recepcionista, secretária, ajudante de serralheiro, supervisor de logística, servente de obras, encarregado de obras, montador de andaimes (edificações) e carpinteiro de obras.

Para concorrer as vagas basta ir até a Rua 13 de Maio, nº 2.773, Centro, até às 16h de hoje com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

