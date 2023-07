Com salário de até R$ 3,1 mil, IBGE prorroga inscrições para processo seletivo; confira

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) prorrogou até o próximo domingo (23), as inscrições para os processos seletivos com mais de 7,5 mil vagas temporárias em todo o país. O prazo inicial previa que as inscrições seriam encerradas no dia 19 de julho. A retificação foi publicada no site da organizadora do concurso.

As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico www.ibfc.org.br. O valor da taxa é de R$ 42,20. O último dia para pagamento da taxa de inscrição é na quarta-feira (24).

Os interessados em solicitar isenção do pagamento, o prazo também termina as 23h no dia 23 de julho.

As oportunidades são cargos de nível médio para duas funções diferentes:

- Agente de pesquisas e mapeamento (6.742 vagas) - R$ 1.387,50

- Supervisor de coleta e qualidade (806 vagas) - R$ 3.100,00

Para o cargo de agente de pesquisas, é preciso ter ensino médio completo. Já para a função de supervisor de coleta também tem a exigência de ter carteira nacional de habilitação (CNH) no mínimo categoria B.

Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência. Os candidatos terão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada no dia 17 de setembro, com duração de 3h30. O resultado final dos processos seletivos está previsto para 23 de outubro.



