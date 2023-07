Com salário de mais de R$ 3 mil, IBGE abre inscrições para concurso; confira

Com três vagas para Campo Grande, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), abriu inscrições para contratação temporária nesta segunda-feira (24). Os interessados irão ocupar o cargo de agente censitário de pesquisas e mapeamento.

O edital para o processo seletivo foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). A oferta é destinada para candidatos de nível médio e o salário é de R$ 3,1 mil para jornada de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas a partir das 10h desta segunda até o dia 13 de agosto, no endereço eletrônico www.selecon.org.br. O valor da taxa é de R$ 30. A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado dependendo do cronograma das atividades do Censo Demográfico 2022.

Além da remuneração, o aprovado terá auxílio alimentação no valor de R$ 658, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.

A aplicação da prova objetiva será no dia 24 de setembro. O exame terá questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ética no serviço público e geografia. O resultado final está previsto para o dia 24 de outubro.

Confira a distribuição das vagas pelos estados brasileiros:

Deixe seu Comentário

Leia Também