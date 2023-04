Com salário de R$ 14 mil, Cassilândia abre novo concurso

Com salários que variam de R$ 1.653,11 a R$ 14.728,72 ao mês, a cidade de Cassilândia, a 435 quilômetros de Campo Grande, está com novo concurso aberto. O certame é destinado a níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições vão até as 23h59 do dia 13 de abril e devem ser feitas por meio do site da KLC Concursos. A taxa de inscrição varia de R$ 65 a R$ 145.

A prova está prevista para o dia 30 abril. Os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, CNH na categoria "D". Veja aqui o edital.

