Com salários que chegam a R$ 3 mil, feirão de empregos vai até às 14h

Nesta segunda-feira (08), Campo Grande tem feirão de empregos na Funstat (Fundação Social do Trabalho), com salários de R$ 1.320 a R$3 mil. Ao todo, são 1.000 vagas, em diversas áreas de atuação, que vão da construção civil, indústria, mercado de automação ao agronegócio.

Paulo da Silva, presidente da Funsat, explica que o evento, em alusão ao Mês do Trabalhador, é uma oportunidade única para quem precisa de uma nova colocação no mercado de trabalho. “Esse feirão ocorre a cada dois, três meses, hoje estamos de portas abertas para atender a população e temos 70% das vagas que não exigem experiencia”.

O evento reuniu 31 empresas parceiras, que realizam as entrevistas, processo seletivo, podendo fazer as contratações imediatas. Uma delas é a construtora Plaenge. Linda Mota, assistente de seleção e treinamento no RH (Recursos Humanos) da construtora, destaca que além das pessoas, precisarem de uma colocação, o evento também é uma oportunidade de a empresa encontrar bons profissionais.

“A Funstat nos convidou e a gente está em busca de pessoas para novas obras que estão iniciando. Só ano passado foram três obras, esse ano saiu uma da Vanguard. Temos vários benefícios como vale-alimentação, transporte e Gynpass.

Rogerio Guimares, gerente de marketing Dalle, revela que as oportunidades que a empresa oferece não exige experiência, e, além disso, oferece salário acima da tabela. “Hoje temos em torno de 12 vagas e não é preciso ter experiência. A Dalle hoje conta com pagamento acima do piso das categorias, toda a disponibilidade do plano de saúde e odontologia.

O evento- Interessados em participar do feirão e conferir as vagas, podem ir até a Funstat, que fica localizada na Rua 14 de Julho, 992 - Vila Gloria, em Campo Grande. A ação começou às 8h desta segunda-feira e vai até às 14h.

