Com vagas em 14 cidades, CCR abre contratação em MS

Para quem procura uma colocação no mercado de trabalho, a CCR MSVia tem uma boa notícia. Estão abertas novas vagas para atuação em 14 municípios nos quais a Concessionária atua, ao longo da BR-163 em Mato Grosso do Sul. Há, ainda, vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

Entre os benefícios oferecidos pela Concessionária para todas as vagas estão: vale-refeição/ou alimentação, assistência médica, seguro de vida, participação nos lucros, day off de aniversário, gympass.

Os interessados devem acessar o site www.msvia.com.br e clicar no link ‘Trabalhe Conosco’, no canto superior direito da página. Em seguida, uma nova página irá abrir onde deverá ser selecionada a vaga desejada. É possível candidatar-se a qualquer uma das vagas oferecidas pelo Grupo CCR.

Para quem preferir, há a opção de enviar o currículo pelo WhatsApp, no número (67) 99609-1663, ou no e-mail [email protected]

