Com vagas em diversas áreas, Suzano abre seleção para quatro cidades de MS

A Suzano, gigante do setor de celulose, está com vagas abertas em quatro cidades do Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para áreas técnicas e operacionais nas unidades de Água Clara, Bataguassu, Brasilândia e Ribas do Rio Pardo.

No total, são oito processos seletivos. Em Água Clara, a empresa busca por um mecânico e um operador de máquina florestal. Em Bataguassu, há uma vaga para operador de máquina florestal, função que também tem uma oportunidade disponível em Brasilândia.

Ribas do Rio Pardo concentra a maior parte das vagas. Lá, a Suzano procura profissionais para os cargos de técnico de segurança do trabalho, supervisor de manutenção, técnico de operações florestais e analista de planejamento de manutenção sênior, este último com foco em elétrica e instrumentação.

As inscrições devem ser feitas pela Plataforma de Oportunidades da Suzano, e são abertas as pessoas de todos os perfis — sem restrição de gênero, idade, origem, deficiência ou orientação sexual.

Presente em diversos estados brasileiros, a Suzano é reconhecida mundialmente pela produção de celulose a partir do eucalipto e por desenvolver bioprodutos sustentáveis.

Os interessados podem conferir mais detalhes e se candidatar diretamente pelo site da empresa.

