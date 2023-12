Para iniciar 2024 a todo "vapor", Funsat oferta mais de 60 vagas temporárias

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande dispõe de mais de 60 oportunidades de emprego temporário em 10 funções, entre elas auxiliar operacional de logística, operador de secador (produtos agrícolas), motofretista, assistente de vendas, classificador de grãos e servente de obras.

Além disso, das mais de 2 mil vagas gerais oferecidas diariamente, 1.500 não exigem experiência do candidato. São mais de 90 funções diferentes, entre elas auxiliar de linha de produção, atendente do setor de frios e laticínios, consultor de vendas, estoquista, repositor de mercadorias, operador de vendas (lojas), soldador e vendedor interno.

Segundo a Coordenadora de Vagas e Emprego, Denize Morais, as vagas temporárias são importantes para quem nunca atuou naquela área ou está em busca do primeiro emprego, pois muitas não exigem experiência e os trabalhadores têm grandes chances de permanecer na empresa. “Mesmo sendo vaga temporária, existe uma grande possibilidade de efetivação no final do período, além da oportunidade de aprender uma função e desenvolver novas habilidades”.

Para concorrer às vagas, o candidato deve estar com o cadastro em dia na Funsat. O cadastro é feito presencialmente na Fundação, desde que o candidato apresente documento de identificação, RG ou CNH, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Fundação Social do Trabalho está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O telefone para contato é o (67) 4042-0585. Confira todas as vagas disponíveis clicando no link: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também