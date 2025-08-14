Menu
Concurso do Tribunal de Contas de MS oferece até 80 vagas em cadastro de reserva

Inscrições vão até 21 de agosto; salários chegam a R$39,7 mil

14 agosto 2025 - 17h42Carla Andréa

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) mantém abertas as inscrições para o seu concurso público até o dia 21 de agosto.

A seleção oferece vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, que pode chegar a 80 candidatos para futuras convocações.

O concurso para Conselheiro Substituto disponibiliza uma vaga imediata e cadastro de reserva. Já os cargos de auditor e analista de controle externo somam cinco vagas imediatas — sendo uma para analista e quatro para auditor —, além do cadastro de reserva.

As provas estão previstas para os dias 25 e 26 de outubro de 2025, com salários que variam de R$10.352,75 a R$39.753,22.

Esta é a primeira seleção para o cargo de analista de controle externo, voltado a formados em Direito, que atuarão assessorando membros do Ministério Público de Contas.

O cargo de auditor contempla quatro áreas de formação: Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação.

Mais informações e inscrições:

Analista e Auditor

Conselheiro Substituto

