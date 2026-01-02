Menu
Concurso em Sete Quedas oferece 42 vagas com salários de até R$ 5,2 mil

Município da fronteira com o Paraguai abre oportunidades para níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de cadastro reserva

02 janeiro 2026 - 12h50Taynara Menezes

A Prefeitura Municipal de Sete Quedas, cidade localizada na região de fronteira com o Paraguai, está com inscrições abertas para um novo concurso público que oferta 42 vagas, além de cadastro reserva, para a administração municipal. O certame contempla cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.592,34 a R$ 5.241,50, para jornadas de 40 horas semanais.

Vagas por nível de escolaridade

Nível fundamental – auxiliar de odontologia.
Médio e técnico – assistente de administração, atendente de farmácia, monitor, técnico de enfermagem, técnico em contabilidade, técnico em informática (hardware), técnico em radiologia e tecnólogo em recursos humanos.
Superior – advogado, assistente social, analista de controle interno, contador, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, fiscal municipal do ITR, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, odontólogo e psicólogo.

Inscrições

As inscrições seguem até 23h59 do dia 16 de janeiro de 2026 e devem ser feitas no site https://aplims.selecao.net.br. A taxa varia entre R$ 70 e R$ 130, conforme o cargo escolhido.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção da taxa, conforme as regras do edital.

As provas objetivas estão previstas para 22 de fevereiro de 2026, com locais e horários a serem divulgados no dia 13 de fevereiro pela Prefeitura de Sete Quedas. O concurso prevê ainda avaliação de títulos.

