Concurso para juiz substituto com exigência de bacharel encerra inscrições nesta semana

O prazo para se inscrever no 34º Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) termina às 16h da próxima quinta-feira (18). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), por meio do link https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmsjuiz25.

O concurso oferece 15 vagas para o cargo de Juiz Substituto, com remuneração de R$ 32.289,54, além da formação de cadastro reserva. Das vagas disponíveis, 10 são para ampla concorrência, 1 para candidatos com deficiência, 3 para candidatos negros e 1 para candidatos indígenas. A confirmação da inscrição está condicionada ao pagamento da taxa de R$ 320,00, com vencimento em 19 de setembro.

A seleção ocorrerá em cinco etapas, todas realizadas em Campo Grande. As duas primeiras fases serão conduzidas pela FGV, enquanto as demais ficarão sob responsabilidade da comissão do TJMS. A prova objetiva, com 100 questões de múltipla escolha, está agendada para 21 de dezembro.

Os candidatos devem ser bacharéis em Direito com diploma reconhecido pelo MEC e comprovar, no mínimo, três anos de atividade jurídica após a graduação, além de atender aos critérios previstos no edital. O regulamento completo está disponível no Diário da Justiça nº 5.694, de 12 de agosto de 2025 , e no site oficial do TJM S.

