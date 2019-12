Concursos com salário até R$ 27 mil estão com inscrições abertas

Concursos públicos estão com mais de 1.400 vagas para funções e cargos distintods para todos os níveis de escolaridade. Do fundamental, ensino médio, técnico e superior. Os salários vão até R$ 27 mil.

É o caso do concurso oferecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que oferece R$ 27.363,98 de remuneração para o cargo de juiz substituto. Vale ressaltar também o concurso oferecido pelo Hospital do Coração da Universidade de Uberlância, em Minas Gerais, que oferta 475 vagas para funções distintas. Confira abaixo instituições, vagas, e demais informações referentes aos concursos

Prefeitura de Abatiá - PR

Vagas: 4

Níveis: Superior

Cargos: Médico, nutricionista, psicólogo e enfermeiro

Valor da inscrição: R$ 120,00

Salários: de R$ 2.477,00 a R$ 7.152,41

Prazo de inscrições: até o dia 16 de dezembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: http://www.fauel.org.br/paginaconcurso.php?concurso=9fd81843ad7f202f26c1a174c7357585

Câmara Municipal de Apucarana - PR

Vagas: 3

Níveis: Médio e superior

Cargos: Adjunto Legislativo, contador e copeiro

Valor da inscrição: de R$ 60,00 a R$ 120,00

Salários: de R$ 1.427,07 a R$ 4.070,14

Prazo de inscrições: até o dia 13 de dezembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: http://www.fauel.org.br/paginaconcurso.php?concurso=34ed066df378efacc9b924ec161e7639

Crefito – 3ª Região - SP

Vagas: 11

Níveis: Superior

Cargos: Fiscal

Valor da inscrição: R$ 82,20

Salários: R$ 5.599,80

Prazo de inscrições: até o dia 12 de dezembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: https://www.vunesp.com.br/CRFT1902

HC da Universidade Federal de Uberlândia – MG – Área Assistencial

Vagas: 475

Níveis: Médio, técnico e superior

Cargos: Assistente social, biomédico, cirurgião-dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, pedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, entre outros

Valor da inscrição: de R$ 80,00 a R$ 180,00

Salários: de R$ 2.170,22 a R$ 6.690,39

Prazo de inscrições: até o dia 10 de dezembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: https://www.vunesp.com.br/EBSH1903

HC da Universidade Federal de Uberlândia – MG – Área Administrativa

Vagas: 113

Níveis: Médio, técnico e superior

Cargos: Advogado, analista administrativo, analista de TI, engenheiro, jornalista, assistente administrativo, técnico em contabilidade e técnico em segurança do trabalho

Valor da inscrição: de R$ 80,00 a R$ 180,00

Salários: de R$ 2.451,14 a R$ 10.350,46

Prazo de inscrições: até o dia 10 de dezembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: https://www.vunesp.com.br/EBSH1904

Prefeitura Municipal de Borá - SP

Vagas: 9

Níveis: Médio e superior

Cargos: Professor de educação básica, professor e auxiliar de vida escolar

Valor da inscrição: de R$ 30,00 a R$ 45,00

Salários: de R$ 1.164,66 a R$ 2.081,55

Prazo de inscrições: até o dia 17 de dezembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: https://spbrasil.listaeditais.com.br/edital/ver/2461

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - CE

Vagas: 184

Níveis: Fundamental, médio, técnico e superior

Cargos: Advogado, assistente social, contador, educador físico, enfermeiro, engenheiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, odontólogo, pedagogo, professor, psicólogo, técnico de análise de dados, terapeuta ocupacional, cadista, cuidador social, fiscal de obras e serviços, motorista, etc

Valor da inscrição: de R$ 75,00 a R$ 155,00

Salários: de R$ 998,00 a R$ 8.000,00

Prazo de inscrições: até o dia 10 de dezembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: https://www.consulpam.com.br/index.php?menu=concursos&acao=ver&id=214

Prefeitura Municipal de Brodowski - SP

Vagas: 9

Níveis: Médio, técnico e superior

Cargos: Médico plantonista e técnico de enfermagem

Valor da inscrição: de R$ 61,50 a R$ 80,50

Salários: não informado

Prazo de inscrições: até o dia 20 de dezembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: https://www.consulpam.com.br/index.php?menu=concursos&acao=ver&id=218

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - CE

Vagas: 68

Níveis: Fundamental, médio e superior

Cargos: Diversos cargos

Valor da inscrição: de R$ 79,00 a R$ 130,00

Salários: de 998,00 a R$ 10.005,00

Prazo de inscrições: até o dia 5 de dezembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: https://www.consulpam.com.br/index.php?menu=concursos&acao=ver&id=217

Instituto Humaniza – U.P.A - Nossa Senhora do Socorro - SE

Vagas: 78

Níveis: Fundamental, médio e superior

Cargos: Assistente administrativo, assistente social, auxiliar de farmácia, copeiro, engermeiro, farmacêutico, fiscal de acesso, maqueiro, recepcionista, técnico de enfermagem e técnico em radiologia

Valor da inscrição: de R$ 60,00 a R$ 100,00

Salários: de R$ 1.009,40 a R$ 3.879,22

Prazo de inscrições: até o dia 16 de dezembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: https://www.consulpam.com.br/index.php?menu=concursos&acao=ver&id=232

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - MS

Vagas: não informado

Níveis: Superior

Cargos: Juiz substituto

Valor da inscrição: R$ 270,00

Salários: R$ 27.363,98

Prazo de inscrições: até o dia 3 de dezembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: https://www.concursosfcc.com.br/concursos/tjums118/index.html

Prefeitura de Santo André - SP

Vagas: 73

Níveis: Fundamental, médio e superior

Cargos: Agente de desenvolvimento infantil, professor de educação física e ensino fundamental, salva vidas, monitor de inclusão digital, inspetor de alunos, merendeira, servente geral, lactatista, agente de atividades escolares, etc

Valor da inscrição: de R$ 44,50 a R$ 75,00

Salários: de R$ 1.361,33 a R$ 2.446,94

Prazo de inscrições: até o dia 8 de janeiro de 2020

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: https://www.vunesp.com.br/PMSD1902

Unicamp - SP

Vagas: 26

Níveis: Médio e superior

Cargos: Analista de desenvolvimento de sistemas, analista de redes e de comunicação de dados, enfermeiro, farmacêutico, médico, nutricionista, perito em cálculo judicial, profissional para assuntos universitários, técnico de enfermagem, tecnólogo e terapeuta ocupacional

Valor da inscrição: R$ 104,00

Salários: de R$ 3.336,67 a R$ 6.606,32

Prazo de inscrições: até o dia 18 de dezembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: https://www.vunesp.com.br/UCAP1901

Prefeitura de Várzea Paulista - SP

Vagas: 93

Níveis: Fundamental, médio e superior

Cargos: Educador infantil, assistente administrativo, técnico em enfermagem, assistente de alunos, motorista de veículos leves e monitor social

Valor da inscrição: de R$ 50,00 a R$ 90,00

Salários: de R$ 1.220,17 a R$ 7.016,02

Prazo de inscrições: até o dia 13 de janeiro de 2020

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: https://www.vunesp.com.br/PVPA1902

SEMAE – São José do Rio Preto - SP

Vagas: 50

Níveis: Médio e superior

Cargos: Agente administrativo, técnico em contabilidade, agente de saneamento, técnico em edificações, técnico em mecânica, eletromecânica ou mecatrônica, técnico em química ou microbiologia, agente de saneamento, analista administrativo, arquivista, assistente social e gestor de saneamento nas engenharias civil, mecânica ou sanitária

Valor da inscrição: R$ 49,50 a R$ 67,50

Salários: de R$ 2.105,68 a R$ 4.942,46

Prazo de inscrições: até o dia 19 de dezembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: https://www.vunesp.com.br/SERP1901

Prefeitura de Várzea Paulista - SP

Vagas: 135

Níveis: Superior

Cargos: Cuidador escolar, médico, professor de ensino fundamental, professor de educação infantil, assistente social, professor de educação artística, professor de educação física, psicólogo e enfermeiro

Valor da inscrição: de R$ 90,00

Salários: de R$ 2.162,45 a R$ 7.016,02

Prazo de inscrições: até o dia 13 de janeiro de 2020

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: https://www.vunesp.com.br/PVPA1905

Prefeitura de Cananéia - SP

Vagas: 61

Níveis: Fundamental, médio e superior

Cargos: Auxiliar de serviços gerais, agente de controle de vetores, auxiliar feminino a casa da criança e do adolescente, cozinheiro, merendeira, motorista, recreacionista, escriturário, operador de raiox e ultrassom, orientador social, assistente social, controlador interno, coordenador, engenheiro civil, fisioterapeuta, médico, médico veterinário, nutricionista, professor e psicólogo

Valor da inscrição: de R$ 50,00 a R$ 100,00

Salários: de R$ 1.006,65 a R$ 4.606,24

Prazo de inscrições: até o dia 5 de dezembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: https://www.vunesp.com.br/PCAN1901

Prefeitura de Morro Agudo - SP

Vagas: 87

Níveis: Fundamental, médio e superior

Cargos: Agente de licitações e contratos, agrônomo, analista legislativo, auditor de controle interno, dentista, enfermeiro, farmacêutico, fiscal de tributos, fisioterapeuta, médico, nutricionista, professor, psicopedagogo, químico, técnico desportivo, terapeuta ocupacional e veterinário

Valor da inscrição: de R$ 44,50 a R$ 82,20

Salários: de R$ 1.081,07 a R$ 4.157,77

Prazo de inscrições: até o dia 6 de dezembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital: https://www.vunesp.com.br/PMMA1901

