Confira as vagas de emprego para esta sexta

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) divulgou na manhã desta sexta-feira (14) uma lista com mais de 200 vagas de emprego em Campo Grande.

Entre as oportunidades estão, ajudante de serralheiro, auxiliar de limpeza, estoquista, técnico agropecuário, vendedor pracista e muito outros. Entre as vagas também há para pessoas com deficiência.

Veja a lista de oportunidades para hoje, Clicando Aqui.

Os interessados devem ir até a Funtrab da capital, rua 13 de maio, 2773, no centro, entre as 7h30 ás 17h30 de segunda a sexta, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.

