Conselho de Medicina tem vagas com salários de até R$ 5,9 mil na capital

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) abriu diversas vagas em Campo Grande e, para garantir uma delas, os candidatos deverão passar por Concurso Público que teve o período de inscrições prorrogado para até o dia 8 de dezembro.

Sob a coordenação do Instituto Quadrix, o certame prevê 225 vagas (6 efetivas e 219 vagas de cadastro reserva) para cargos de nível fundamental: Auxiliar Administrativo, Copeira-Serviços Gerais e Vigia; de nível médio: Assistente Administrativo e Agente Fiscal; e de nível superior: Analista Administrativo, Analista de Informática, Advogado, Contador, Controlador Interno e Médico Fiscal. Os candidatos aprovados e convocados serão lotados na capital.

As remunerações salariais variam de R$ 1.260,81 a R$ 5.939,12, com direito a benefícios: vale-alimentação, no valor de R$ 1.238,86 (um mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos) por mês; plano de saúde (médico, hospitalar) com coparticipação de acordo com a utilização; plano de cargos e salários; e vale-transporte.

As inscrições (com pagamento da taxa até o dia 09 de dezembro) deverão ser feitas exclusivamente via internet, em http://www.quadrix.org.br. As taxas de inscrição são de R$ 40, R$ 45 e R$ 50.

A prova objetiva será composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas para escolha de uma única resposta, e terá caráter eliminatório e classificatório. A aplicação da prova está prevista para o dia 28 de fevereiro de 2021, em dois turnos: pela manhã, para os cargos de nível fundamental e superior; e à tarde, para os de nível médio.

O Edital Normativo está disponível neste link .

