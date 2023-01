Curso de Higiene e Manipulação de Alimentos está com inscrições abertas na Capital

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Higiene e Manipulação de Alimentos. A capacitação será presencial com duas turmas, sendo uma no bairro Estrela Dalva e outra no Jardim Monte Libano, em Campo Grande. As inscrições são realizadas de acordo com o endereço. pelo telefone (67) 99855-1620 ou 4042-0427 (ramal 2421) até durarem as vagas.

A primeira turma será realizada pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), na Câmara de Dirigente Lojistas (CDL), no Jardim Monte Libano, com 60 vagas para o turno vespertino, das 13h às 17h30. Para essa turma, as inscrições são pelo telefone (67) 99855-1620 ou 4042-0427 (ramal 2421) até durarem as vaga.

A outra turma será realizada na Incubadora Francisco Giordano Neto, localizada na Rua Marquês de Leão, 1.214, Bairro Estrela Dalva. Ofertando 30 vagas e as aulas vão acontecer das 13h30 às 17h nos dias 1º, 2 e 3 de fevereiro. Lá terá certificação da Vigilância Sanitária. As inscrições acontecem pelo telefone 4042-0427 (ramal 2430).

No ano passado foram mais de 1 mil pessoas qualificadas, a iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Campo Grande com a Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

O curso será totalmente de graça e é um dos mais procurados no mercado, o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila explica que a capacitação é mais uma ação para atender os empresários e fomentar o emprego.

“Oferecemos o curso de maneira gratuita, trazendo melhorias financeiras e econômicas para os estabelecimentos, capacitando os funcionários e dando mais qualidade na fabricação e na manipulação dos produtos e alimentos, tudo conforme as normas do nosso município”, relata.

