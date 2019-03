Curso gratuito de barbeiro e cabeleireiro já alcança 120 pessoas na capital

Com mais uma turma aberta do Curso de Barbeiro e Cabeleireiro no bairro Cidade de Deus, o curso oferecido pela prefeitura já beneficia 120 jovens e adultos que estão sendo capacitados e, em breve terão uma nova profissão

Quatro cursos estão acontecendo simultaneamente. Um deles é realizado no Jardim Los Angeles. As aulas acontecem no 10º BPM/Polícia Comunitária. Outro na Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e mais um na Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos. Todos os cursos são realizado por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, em parceria com o Ministério Público do Trabalho.

O objetivo, segundo o instrutor do curso, Marcos Rogério, é dar oportunidade e profissão as pessoas que querem melhorar de vida. “Os alunos vão sair de aptos para o mercado de trabalho. Nosso objetivo é dar uma oportunidade desses jovens e adultos tranaformarem as vidas com a profissão”, disse.

O curso é totalmente gratuito, inclusive o material utilizado no curso é fornecido durante as aulas. O estudante não precisa se preocupar com custos, já que tudo que é necessário para o aprendizado será entregue durante as aulas.

A turma aberta no bairro Cidade de Deus segue até junho deste ano e a expectativa é que neste ano se formem no curso pelo menos 250 alunos.

“No mês de abril abrirá inscrições para novas turmas. Cerca de 100 pessoas receberam o certificado no ano passado. Podem participar do curso pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e que tenham no mínimo 15 anos. O curso é gratuito sendo oferecida a camiseta e apostila. Os alunos realizam as aulas práticas com atendimento social nos bairros da cidade”, explicou.

