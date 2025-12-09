Menu
Menu Busca terça, 09 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Oportunidade

Curso gratuito de departamento pessoal e RH estão com inscrições abertas na Capital

A capacitação acontece de 15 a 19 de dezembro, das 18h30 às 21h, na sede da Sejuv

09 dezembro 2025 - 18h43Taynara Menezes

Estão abertas as inscrições para o último curso gratuito de 2025, voltado para jovens interessado na área de Departamento Pessoal e Recursos Humanos. A capacitação é da Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV) e acontece de 15 a 19 de dezembro, das 18h30 às 21h, na sede do órgão. 

Com foco em qualificar jovens para o mercado de trabalho, o curso abordará rotinas essenciais do DP e práticas fundamentais de RH, oferecendo conteúdo atualizado e instrutores especializados.

Ao final, todos os participantes recebem certificado de conclusão, fortalecendo o currículo e ampliando oportunidades profissionais.

As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas por meio do link, clicando aqui. 

Serviço:

Departamento pessoal e RH
Data: 15 a 19/12
Horário: 18h30 às 21h
Local: Sejuv – Rua: 25 de Dezembro, 924 – 3° andar Marrakech

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Mais de 1.200 oportunidades de trabalho são disponibilizadas pela Funsat
Funtrab oferta 3.456 mil vagas nesta segunda-feira para 35 municípios
Oportunidade
Funtrab oferta 3.456 mil vagas nesta segunda-feira para 35 municípios
Funtrab oferta mais de 400 vagas de emprego nesta sexta-feira em Campo Grande
Oportunidade
Funtrab oferta mais de 400 vagas de emprego nesta sexta-feira em Campo Grande
F
Oportunidade
Funsat oferece 1.290 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira
Última Super Quarta do ano movimenta ofertas de emprego na Capital
Oportunidade
Última Super Quarta do ano movimenta ofertas de emprego na Capital
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferece 1.243 vagas de emprego nesta terça-feira
Segundona começa com mais de 3 mil vagas disponíveis nas agências da Funtrab
Oportunidade
Segundona começa com mais de 3 mil vagas disponíveis nas agências da Funtrab
Funsat: Semana encerra com 1.314 vagas de emprego disponíveis na Capital
Oportunidade
Funsat: Semana encerra com 1.314 vagas de emprego disponíveis na Capital
Funsat oferta mais de 900 vagas para candidatos sem experiência em Campo Grande
Oportunidade
Funsat oferta mais de 900 vagas para candidatos sem experiência em Campo Grande
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat divulga mais de 1.200 vagas de emprego em 153 profissões

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Justiça
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Damião foi morto a golpes de faca
Polícia
Adolescente matou o pai após ter pedido para andar de cavalo negado em Coxim