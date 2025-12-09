Curso gratuito de departamento pessoal e RH estão com inscrições abertas na Capital

Estão abertas as inscrições para o último curso gratuito de 2025, voltado para jovens interessado na área de Departamento Pessoal e Recursos Humanos. A capacitação é da Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV) e acontece de 15 a 19 de dezembro, das 18h30 às 21h, na sede do órgão.

Com foco em qualificar jovens para o mercado de trabalho, o curso abordará rotinas essenciais do DP e práticas fundamentais de RH, oferecendo conteúdo atualizado e instrutores especializados.

Ao final, todos os participantes recebem certificado de conclusão, fortalecendo o currículo e ampliando oportunidades profissionais.

As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas por meio do link, clicando aqui.

Serviço:

Departamento pessoal e RH

Data: 15 a 19/12

Horário: 18h30 às 21h

Local: Sejuv – Rua: 25 de Dezembro, 924 – 3° andar Marrakech

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também