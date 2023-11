Curso gratuito de informática intermediária chega nesta semana no Mário Covas

Com o intuito de capacitar a comunidade com a utilização das ferramentas de informática e contribuir com ingressão no mercado de trabalho, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), em parceria com a Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), realiza a partir desta terça-feira (6), até sexta-feira (10), das 13h às 17h, o curso de informática intermediária, na Incubadora Municipal Mário Covas.

No total foram ofertadas 15 vagas para a população em geral, com idade a partir de 14 anos. O curso terá duração de 4 horas por dia, durante os cinco dias, totalizando 20 horas de capacitação.

“Essa parceria é realizada para a inclusão digital de forma gratuita, pois realizar um curso de informática é fundamental nos dias de hoje. A informática é uma habilidade essencial em quase todos os aspectos da vida, desde o trabalho até o lazer. Através desse curso, você adquire conhecimentos que facilitam a comunicação, o acesso à informação, a resolução de problemas e o desenvolvimento de competências profissionais. Investir tempo em aprender os conceitos fundamentais da informática é uma escolha inteligente e enriquecedora”, explicou o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Cardoso.

O curso é realizado através do projeto TechAula, totalmente gratuito, com objetivo de proporcionar uma qualificação a mais para o mercado de trabalho e também promover a inclusão digital. Até o momento 722 pessoas já foram capacitadas em todo o município.

“Nosso objetivo é promover cada vez mais esses cursos, para que mais pessoas possam adquirir conhecimento em tecnologia e, com isso, tenham alternativas de novas ferramentas de trabalho e possam exercer as atividades cotidianas com mais facilidade. Podendo empreender e gerar renda com uso de novas ferramentas tecnológicas”, disse o secretário Sidagro, Adelaido Vila.

Após o término do curso, os alunos receberão certificado de conclusão de curso, inclusão digital e capacitação para o mercado de trabalho, no que se refere utilização da informática, podendo aumentar as ofertas de vagas para as quais irão se candidatar.

Informática intermediária

Ensina sobre a categoria de configuração de rede básica (navegação na Internet, utilização e configuração de navegadores); Painel de Controle (configuração Windows); Sistema Operacional (Windows) e Pacote Office intermediário (Word e Excel).

Serviço

Curso de Informática Intermediária

06/11/ a 10/11/2023

Das 13h às 17h

Incubadora Municipal Mário Covas, localizado na Rua Leandro da Silva Salina, 668 – Mário Covas.

