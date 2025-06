Curso gratuito de manipulação de alimentos capacita mulheres em Campo Grande

Com foco na capacitação profissional e no empoderamento feminino, a Secretaria Executiva da Mulher (SEMU) realizará, nos dias 9, 10 e 11 de junho, o curso gratuito de Treinamento em Higiene e Manipulação de Alimentos, voltado exclusivamente para mulheres, em Campo Grande.

A formação será ministrada pela especialista em segurança alimentar Zunilda Freitas, na sede da SEMU, localizada na Rua 15 de Novembro, 1373.

As interessadas podem se inscrever pelo Instagram oficial da secretaria, ou presencialmente, no mesmo local do curso.

O curso será voltado para mulheres que trabalham com alimentação, como funcionárias de estabelecimentos, cuidadoras, empregadas domésticas ou donas de casa.

O curso também é recomendado para quem busca ingressar no ramo alimentício ou simplesmente deseja aplicar boas práticas no cotidiano doméstico.

A capacitação abordará temas como:

Procedimentos corretos para o manuseio de alimentos;

Formas de evitar contaminações;

Redução do risco de doenças transmitidas por alimentos;

Cumprimento da legislação sanitária;

Valorização profissional e melhora da imagem do negócio.

