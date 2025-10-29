Curso gratuito de massas acontece nesta quarta-feira no Bairro Caiçara

A Prefeitura de Campo Grande realiza, nesta quarta-feira (29), mais um curso gratuito de massas artesanais, voltado a moradores interessados em gastronomia e empreendedorismo.

A capacitação acontece das 13h às 16h30, na Associação de Moradores dos Bairros Caiçara e Anahy, localizada na Rua Vila Lobos, 15, no Bairro Caiçara.

Promovido pela Secretaria Especial de Articulação Regional (SEAR) em parceria com a Superintendência Comunitária e de Mobilização (SUCOM), o curso tem como objetivo estimular a geração de renda e valorizar a cultura local por meio da culinária.

Durante as aulas, os participantes aprenderão desde a seleção de ingredientes até o preparo artesanal de massas frescas, com foco em técnicas práticas e combinações de sabores.

A professora Telma Nantes, responsável pela capacitação, destacou que a iniciativa vai além do aprendizado culinário. “Cada receita é uma oportunidade de descobrir novos sabores e transformar talento em renda”, afirmou.

A ação integra o conjunto de atividades comunitárias realizadas pela SEAR e SUCOM em diversos bairros da Capital, levando qualificação profissional, fortalecimento social e valorização dos talentos locais.

Serviço:

Curso gratuito de massas

Local: Associação de Moradores dos Bairros Caiçara e Anahy – Rua Vila Lobos, 15, Bairro Caiçara

Data: 29 de outubro de 2025

Horário: 13h às 16h30

Informações: (67) 99923-12015 / 2020-1012

