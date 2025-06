Curso gratuito sobre captação de recursos reúne quase 300 participantes em Campo Grande

Na próxima segunda-feira (30), a Câmara Municipal de Campo Grande será palco de um evento que promete fortalecer instituições sociais, culturais, religiosas e esportivas de Mato Grosso do Sul.

Trata-se do Curso de Capacitação em Captação de Recursos, promovido gratuitamente pelo vereador Herculano Borges (Republicanos), que já reúne quase 300 participantes inscritos, entre eles mais de 160 ONGs, além de igrejas, lideranças comunitárias e acadêmicos de diversas áreas.

O curso é gratuito e aberto a todas as lideranças. A formação será conduzida por Jana Santos, especialista nacionalmente reconhecida na área, com mais de R$ 76 milhões em recursos captados em projetos aprovados nos setores de esporte, cultura, turismo e impacto social.

Com início às 8h30, o curso oferecerá um conteúdo prático, direto e estratégico, ideal para quem deseja estruturar propostas, acessar leis de incentivo e garantir a sustentabilidade de ações sociais por meio da prestação de contas eficiente.

Entre os inscritos, há profissionais de direito, assistência social, educação física, cultura e turismo, demonstrando o caráter multidisciplinar e o potencial de impacto da iniciativa.

O público reunido representa tanto instituições de bairros periféricos quanto empreendedores sociais em busca de oportunidades reais para ampliar projetos que fazem a diferença em suas comunidades.

Além de capacitação, o evento será também um espaço de networking e troca de experiências. Líderes comunitários e representantes de associações trarão histórias inspiradoras que reforçam a importância do investimento em formação técnica e estratégica para o Terceiro Setor.

Conteúdo programático:

Como transformar uma ideia em projeto

Estruturação de propostas para editais públicos e privados

Como acessar leis de incentivo

Fontes de financiamento disponíveis para MS

Prestação de contas: como fazer de forma correta e transparente

Exemplos de projetos já aprovados

Serviço:

Data: 30 de junho de 2025 (segunda-feira)

Horário: 8h30

Local: Câmara Municipal de Campo Grande

