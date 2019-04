Curso levanta juventude está com 400 vagas disponíveis

Com 400 vagas disponíveis, a prefeitura municipal de Campo Grande, está com inscrições abertas para a 25ª e 26ª edições do Levanta Juventude, cujo objetivo é motivar, orientar e mostrar as exigências do mercado de trabalho, através de palestras e dinâmicas, que possa elucidar o jovem à descobrir seu potencial e encorajar em buscar seu espaço no mercado.

As vagas são totalmente gratuito e responsável pela capacitação de mais de 5 mil jovens na capital, a 25ª edição do Programa será de cinco dias, de 08 a 12 deste mês, das 13h às 17h30, no Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), localizado na Travessa Pires de Matos, 50, no bairro Amambaí, na capital.

A 26ª edição do Levanta Juventude será do dia 15 a 19 deste mês, das 13h30 às 17h30, no Espaço Arena Teatro do Shopping Bosque dos Ipês na Capital.

As vagas disponíveis do 25º e 26º Levanta Juventude são voltadas aos jovens de 15 a 29 anos. Para realizar a inscrição basta encaminhar-se à sede da subsecretaria, localizada na rua 15 de Novembro, 532, centro, ou ligar para (67) 3314-3577.

